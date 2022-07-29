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УАФ проинспектировала стадионы на западе Украины для нового сезона УПЛ
Инспекция осмотрела пять спортивных сооружений
Представители рабочей группы по подготовке проведения чемпионата УПЛ провели инспекцию стадионов, проходящих аттестацию для организации матчей в сезоне-2022/2023, сообщает УАФ.
Вместе с ними на осмотре присутствовали первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко, обсудившие требования, которые предстоит выполнить во время проведения матчей в условиях военного положения.
Функционеры посетили пять стадионов на западе Украины: во Львове – "Украину", СКИФ и "Арену Львов", в Ужгороде – "Авангард" и "Минай", в Тернополе – Городской стадион имени Романа Шухевича.
"По моей информации, вместе с "Минаем" в Ужгороде планируют играть "Ворскла", "Днепр-1" и "Металлист", во Львове кроме местных команд будет базироваться "Шахтер", в Ковалевке компанию местному "Колосу" составит "Черноморец".
Остальные клубы ведут переговоры как со стадионами, так и с местными военными администрациями. Ведь именно местные военные администрации вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям будут давать разрешения на проведение матчей УПЛ в зависимости от ситуации в регионе", – рассказал Вадим Костюченко.
Также отмечается, что 28 июля Исполком УАФ утвердил план-календарь следующего сезона, согласно которому базовый день первого тура чемпионата Украины определен 23 августа.
Фото: пресс-служба УАФ
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