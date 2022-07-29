УАФ проинспектировала стадионы на западе Украины для нового сезона УПЛ

Представители рабочей группы по подготовке проведения чемпионата УПЛ провели инспекцию стадионов, проходящих аттестацию для организации матчей в сезоне-2022/2023, сообщает УАФ.

Вместе с ними на осмотре присутствовали первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко, обсудившие требования, которые предстоит выполнить во время проведения матчей в условиях военного положения.

Функционеры посетили пять стадионов на западе Украины: во Львове – "Украину", СКИФ и "Арену Львов", в Ужгороде – "Авангард" и "Минай", в Тернополе – Городской стадион имени Романа Шухевича.

"По моей информации, вместе с "Минаем" в Ужгороде планируют играть "Ворскла", "Днепр-1" и "Металлист", во Львове кроме местных команд будет базироваться "Шахтер", в Ковалевке компанию местному "Колосу" составит "Черноморец". Остальные клубы ведут переговоры как со стадионами, так и с местными военными администрациями. Ведь именно местные военные администрации вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям будут давать разрешения на проведение матчей УПЛ в зависимости от ситуации в регионе", – рассказал Вадим Костюченко.

Также отмечается, что 28 июля Исполком УАФ утвердил план-календарь следующего сезона, согласно которому базовый день первого тура чемпионата Украины определен 23 августа.

Фото: пресс-служба УАФ