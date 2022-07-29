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С голом Селезнева. Минай обыграл Верес в контрольном матче

Премьер-лига
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Ровенчане пока без побед на летнем сборе

С голом Селезнева. Минай обыграл Верес в контрольном матче

Фото: ФК Верес

Новина українською

В пятницу, 29 июля, закарпатский "Минай" одержал победу над ровенским "Вересом" в контрольном матче. Поединок проходил на стадионе "Авангард" и завершился со счетом 3:1.

Закарпатцы повели в счете уже на 18-й минуте встречи, когда отличился Богдан Колесник. Ровенчам удалось отыграться после перерыва благодаря голу Михаила Сергийчука. Впрочем паритет в игре долго не продержался. За 10 минут закарпатцы забили дважды - голы на счету Алексея Хахлева и Евгения Селезнева.

Таким образом, "Верес" продолжает безвыигрышную серию в спаррингах этим летом.

Товарищеский матч

"Минай" - "Верес" 3:1

Голы: Голы: Колесник, 18, Хахлев, 76, Селезнев, 81 - Сергийчук, 71

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
29.07.2022 в 15:44
3:1 это не разгромил, это одержал победу с перевесом в два мяча. Учите матчасть, обозреватели!
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