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С голом Селезнева. Минай обыграл Верес в контрольном матче
Ровенчане пока без побед на летнем сборе
Фото: ФК Верес
В пятницу, 29 июля, закарпатский "Минай" одержал победу над ровенским "Вересом" в контрольном матче. Поединок проходил на стадионе "Авангард" и завершился со счетом 3:1.
Закарпатцы повели в счете уже на 18-й минуте встречи, когда отличился Богдан Колесник. Ровенчам удалось отыграться после перерыва благодаря голу Михаила Сергийчука. Впрочем паритет в игре долго не продержался. За 10 минут закарпатцы забили дважды - голы на счету Алексея Хахлева и Евгения Селезнева.
Таким образом, "Верес" продолжает безвыигрышную серию в спаррингах этим летом.
Товарищеский матч
"Минай" - "Верес" 3:1
Голы: Голы: Колесник, 18, Хахлев, 76, Селезнев, 81 - Сергийчук, 71
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