С голом Селезнева. Минай обыграл Верес в контрольном матче

В пятницу, 29 июля, закарпатский "Минай" одержал победу над ровенским "Вересом" в контрольном матче. Поединок проходил на стадионе "Авангард" и завершился со счетом 3:1.

Закарпатцы повели в счете уже на 18-й минуте встречи, когда отличился Богдан Колесник. Ровенчам удалось отыграться после перерыва благодаря голу Михаила Сергийчука. Впрочем паритет в игре долго не продержался. За 10 минут закарпатцы забили дважды - голы на счету Алексея Хахлева и Евгения Селезнева.

Таким образом, "Верес" продолжает безвыигрышную серию в спаррингах этим летом.

Товарищеский матч

"Минай" - "Верес" 3:1

Голы: Голы: Колесник, 18, Хахлев, 76, Селезнев, 81 - Сергийчук, 71