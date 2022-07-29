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Днепр-1 официально объявил о назначении Александра Кучера главным тренером

Премьер-лига
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Наконец-то это произошло

Днепр-1 официально объявил о назначении Александра Кучера главным тренером

Новина українською

СК "Днепр-1" на своем официальном сайте сообщил, что новым главным тренером назначен Александр Кучер.

"Контракт со специалистом заключен сроком на 2 года. В тренерский штаб вошли: Юрий Ушмаев, Андрей Кудымов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай", говорится в сообщении.

До этого Кучер, ставший легендой украинского футбола в составе донецкого "Шахтера", работал с харьковским "Металлистом". О смене Харькова на Днепр стало известно ранее, Александр Николаевич даже провел несколько спаррингов во главе новой команды, однако официального утверждения в должности до сих пор не было.

Кучер принял команду после того, как СК "Днепр-1" покинул Игорь Йовичевич. Хорват перешел на работу в донецкий "Шахтер", что спровоцировало скандал между двумя клубами. По информации СМИ, "Днепр-1" планировал продлить контракт со специалистом, однако тот воспользовался правилом ФИФА, позволяющим прекратить контрактные обязательства с украинскими клубами из-за войны с россией.

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Отметим, что 39-летний Александр Кучер впервые будет работать во главе команды в высшем украинском дивизионе. Кроме того, он сыграет с "Днепр-1" в еврокубках, в частности, в последнем раунде квалификации Лиги Европы. В случае неудачи "Днепр-1" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Конференций.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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