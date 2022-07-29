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Официально. Заря подписала Дениса Безбородько

Премьер-лига
(2 голосов)

Он уже играл за луганскую команду

Официально. Заря подписала Дениса Безбородько

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" официально объявила о подписании контракта с нападающим Денисом Безбородько. Контракт заключен до 31.12.2022.

Игрок уже заявлен за "Зарю" на официальном сайте УПЛ.

Официально. Заря подписала Дениса Безбородько - изображение 1

Скриншот - сайт УПЛ

Отметим, что Денис Безбородько последние два сезона отыграл за "Десну", в чемпионате 2021/22 даже стал лучшим бомбардиром черниговцев с семью голами.

В марте 2022-го года Безбородько отправился в аренду в венгерский "Дирмоут", за который провел три матча. Также добавим, что в своей карьере Безбородько уже выступал за "Зарю" – с 2015-го по 2017-й годы. Сыграл 13 матчей и забил один гол.

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В статье: Заря (Луганск) Денис Безбородько
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Источник:
ФК Зоря

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