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Официально. Заря подписала Дениса Безбородько
Он уже играл за луганскую команду
Луганская "Заря" официально объявила о подписании контракта с нападающим Денисом Безбородько. Контракт заключен до 31.12.2022.
Игрок уже заявлен за "Зарю" на официальном сайте УПЛ.
Скриншот - сайт УПЛ
Отметим, что Денис Безбородько последние два сезона отыграл за "Десну", в чемпионате 2021/22 даже стал лучшим бомбардиром черниговцев с семью голами.
В марте 2022-го года Безбородько отправился в аренду в венгерский "Дирмоут", за который провел три матча. Также добавим, что в своей карьере Безбородько уже выступал за "Зарю" – с 2015-го по 2017-й годы. Сыграл 13 матчей и забил один гол.
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