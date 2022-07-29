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22-летний хавбек Металлиста продолжит карьеру в Армении

Премьер-лига
(1 голосов)

В составе восьмой команды

22-летний хавбек Металлиста продолжит карьеру в Армении

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
Новина українською

Еще один украинский футболист покидает УПЛ.

Свою карьеру в армянском клубе "Ван" Чаренцаван продолжит Артем Белый. До недавнего времени футболист "Металлиста" подписал с восьмым клубом армянского первенства однолетний контракт.

За "Металлист" Белый играл на протяжении одного сезона, проведя в общей сложности четыре игры и отдав одну голевую передачу. Также защищал цвета "Ворсклы", "ВПК-Агро" и "Волчанска".

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В статье: Металлист (Харьков) Артем Белый
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
29.07.2022 в 16:27
Металлист фсе?
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