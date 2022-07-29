22-летний хавбек Металлиста продолжит карьеру в Армении

Еще один украинский футболист покидает УПЛ.

Свою карьеру в армянском клубе "Ван" Чаренцаван продолжит Артем Белый. До недавнего времени футболист "Металлиста" подписал с восьмым клубом армянского первенства однолетний контракт.

За "Металлист" Белый играл на протяжении одного сезона, проведя в общей сложности четыре игры и отдав одну голевую передачу. Также защищал цвета "Ворсклы", "ВПК-Агро" и "Волчанска".