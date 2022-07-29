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Динамо - Эвертон: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интересный соперник как для товарищеской игры
Фото: ФК Динамо
Всего два дня назад "Динамо" в изнурительном бою прошло "Фенербахче" во втором раунде отбора ЛЧ. Уже сегодня коллектив Луческу проведет контрольный матч, и не против кого-то, а против английского "Эвертона". Начало встречи - в 21:45.
Контрольный матч, 29.07.2022
"Динамо" 21:45 "Эвертон"
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