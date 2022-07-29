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Динамо - Эвертон: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный соперник как для товарищеской игры

Динамо - Эвертон: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Всего два дня назад "Динамо" в изнурительном бою прошло "Фенербахче" во втором раунде отбора ЛЧ. Уже сегодня коллектив Луческу проведет контрольный матч, и не против кого-то, а против английского "Эвертона". Начало встречи - в 21:45.

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Контрольный матч, 29.07.2022
"Динамо" 21:45 "Эвертон"

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль)
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