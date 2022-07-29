Динамо - Эвертон: смотреть онлайн, видеотрансляция

Всего два дня назад "Динамо" в изнурительном бою прошло "Фенербахче" во втором раунде отбора ЛЧ. Уже сегодня коллектив Луческу проведет контрольный матч, и не против кого-то, а против английского "Эвертона". Начало встречи - в 21:45.

Контрольный матч, 29.07.2022

"Динамо" 21:45 "Эвертон"