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Пять из Металлиста и Громов. Днепр-1 презентовал шесть новичков
В подмогу к новому наставнику
Фото: СК Днепр-1
Сегодня официально стало известно, что экс-наставник "Металлиста" Александр Кучер возглавил "Днепр-1".
Вместе с ним состав днепрян пополнился шестью игроками. Что интересно, пять из них имеют отношение к "Металлисту" и только Артем Громов не пересекался с Кучером.
Новички "Днепра-1":
- Артем Громов - контракт на один год
- Владислав Рыбак - аренд на один год
- Руслан Бабенко - контракт на два года
- Сергей Горбунов - контракт на два года
- Владимир Танчик - контракт на два года
- Эдуард Сарапий - аренда на один год
Напомним, что также с днепрянами тренировались Егор Картушов и Богдан Порох, однако оба в итоге покинули
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Источник:СК Днепр-1
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