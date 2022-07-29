  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пять из Металлиста и Громов. Днепр-1 презентовал шесть новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять из Металлиста и Громов. Днепр-1 презентовал шесть новичков

Премьер-лига
(2 голосов)

В подмогу к новому наставнику

Пять из Металлиста и Громов. Днепр-1 презентовал шесть новичков

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня официально стало известно, что экс-наставник "Металлиста" Александр Кучер возглавил "Днепр-1".

Читайте такжеДнепр-1 официально объявил о назначении Александра Кучера главным тренером

Вместе с ним состав днепрян пополнился шестью игроками. Что интересно, пять из них имеют отношение к "Металлисту" и только Артем Громов не пересекался с Кучером.

Новички "Днепра-1":

  • Артем Громов - контракт на один год
  • Владислав Рыбак - аренд на один год
  • Руслан Бабенко - контракт на два года
  • Сергей Горбунов - контракт на два года
  • Владимир Танчик - контракт на два года
  • Эдуард Сарапий - аренда на один год

Напомним, что также с днепрянами тренировались Егор Картушов и Богдан Порох, однако оба в итоге покинули лагерь днепрян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Громов Руслан Бабенко Владимир Танчик Сергей Горбунов СК Днепр-1 Эдуард Сарапий Владислав Рыбак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде