Пять из Металлиста и Громов. Днепр-1 презентовал шесть новичков

Сегодня официально стало известно, что экс-наставник "Металлиста" Александр Кучер возглавил "Днепр-1".

Читайте также Днепр-1 официально объявил о назначении Александра Кучера главным тренером

Вместе с ним состав днепрян пополнился шестью игроками. Что интересно, пять из них имеют отношение к "Металлисту" и только Артем Громов не пересекался с Кучером.

Новички "Днепра-1":

Артем Громов - контракт на один год

- контракт на один год Владислав Рыбак - аренд на один год

- аренд на один год Руслан Бабенко - контракт на два года

- контракт на два года Сергей Горбунов - контракт на два года

- контракт на два года Владимир Танчик - контракт на два года

- контракт на два года Эдуард Сарапий - аренда на один год