  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Худжамов: Наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худжамов: Наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем

Премьер-лига
(3 голосов)

Еще одно мнение касательно будущего сезона

Худжамов: Наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем

instagram.com/rustam_khudzhamov

UA-Футбол
Новина українською

Экс-голкипер, а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов высказал свое мнение, касательно проведения будущего сезона УПЛ.

"Однозначного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Я понимаю, что ракеты могут прилететь куда угодно. Мы уже увидели, что у россиян нет никаких моральных принципов. Сейчас практически не осталось мест, куда бы они не стреляли. Что им помешает выстрелить в стадион?

Но, с другой стороны, наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем. Играть нужно в тех городах, где есть много средств ПВО.

Где будет играть "Полесье"? Этого я еще не знаю, нам пока не объявляли. Поле у нас в отличном состоянии, так что, почему не в Житомире? С организационными моментами вопросов быть не должно.

Решение касательно нового сезона будет приниматься, исходя от рекомендаций Министерства обороны и военных администраций. Пройдя 2014 год, я понимаю, что сейчас нет смысла рассуждать о формате чемпионата. Тут уже не до жиру", - заявил Худжамов.

Читайте такжеСтороженко: Не стоит начинать чемпионат - враг обязательно нанесет удар во время матча

Напомним, что новый сезон УПЛ должен начаться 23-го августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов УПЛ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде