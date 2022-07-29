Худжамов: Наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем

Экс-голкипер, а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов высказал свое мнение, касательно проведения будущего сезона УПЛ.

"Однозначного ответа на этот вопрос нет ни у кого. Я понимаю, что ракеты могут прилететь куда угодно. Мы уже увидели, что у россиян нет никаких моральных принципов. Сейчас практически не осталось мест, куда бы они не стреляли. Что им помешает выстрелить в стадион?

Но, с другой стороны, наша страна борется и проведение чемпионата покажет, что мы живем. Играть нужно в тех городах, где есть много средств ПВО.

Где будет играть "Полесье"? Этого я еще не знаю, нам пока не объявляли. Поле у нас в отличном состоянии, так что, почему не в Житомире? С организационными моментами вопросов быть не должно.

Решение касательно нового сезона будет приниматься, исходя от рекомендаций Министерства обороны и военных администраций. Пройдя 2014 год, я понимаю, что сейчас нет смысла рассуждать о формате чемпионата. Тут уже не до жиру", - заявил Худжамов.

Напомним, что новый сезон УПЛ должен начаться 23-го августа.