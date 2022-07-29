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Пока тренируется с любителями. Фаворов может продолжить карьеру в Польше
В последних двух сезонах играл в "Заре"
Getty Images
Украинский фулбек Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше.
По данным FootBoom, на игрока претендует ряд клубом Эктракляссы. Среди них есть футбольный клуб "Корона", в составе которого выступает другой украинец - Кирилл Петров.
Фаворов вел переговоры с "Ворсклой", однако стороны не договорились о сотрудничестве. Сейчас фулбек поддерживает форму с любительским клубом "Осадник" из Мыслибужа.
Последним клубом в карьере Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет.
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