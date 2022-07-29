  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пока тренируется с любителями. Фаворов может продолжить карьеру в Польше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пока тренируется с любителями. Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

В последних двух сезонах играл в "Заре"

Пока тренируется с любителями. Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинский фулбек Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше.

По данным FootBoom, на игрока претендует ряд клубом Эктракляссы. Среди них есть футбольный клуб "Корона", в составе которого выступает другой украинец - Кирилл Петров.

Читайте также"Прежде всего - безопасность детей". Экс-защитник Колоса - о причинах переезда в Польшу

Фаворов вел переговоры с "Ворсклой", однако стороны не договорились о сотрудничестве. Сейчас фулбек поддерживает форму с любительским клубом "Осадник" из Мыслибужа.

Последним клубом в карьере Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде