Пока тренируется с любителями. Фаворов может продолжить карьеру в Польше

Украинский фулбек Денис Фаворов может продолжить карьеру в Польше.

По данным FootBoom, на игрока претендует ряд клубом Эктракляссы. Среди них есть футбольный клуб "Корона", в составе которого выступает другой украинец - Кирилл Петров.

Фаворов вел переговоры с "Ворсклой", однако стороны не договорились о сотрудничестве. Сейчас фулбек поддерживает форму с любительским клубом "Осадник" из Мыслибужа.

Последним клубом в карьере Фаворова была "Заря", за которую он выступал за протяжении двух лет.