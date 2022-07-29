  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Вербич покинул киевское Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Вербич покинул киевское Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Будет играть в Греции

Официально: Вербич покинул киевское Динамо

Фото: ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο

UA-Футбол
Новина українською

Словенский вингер Беньямин Вербич официально покидает "Динамо".

Пресс-служба "бело-синих" подтвердила трансфер футболиста в греческий "Панатинаикос". Вербич воспользовался правилом ФИФА, чтобы приостановить контракт с киевлянами.

"Панатинаикос" также успел подтвердить переход словенца. По официальным данным, он подписал трехлетнее соглашение.

За "Динамо" Вербич играл с зимы 2018-го года. На его счету 121 матч, 37 голов и 12 голевых передач. С украинским грандом Вербич в сумме завоевал пять трофеев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Панатинаикос (Афины) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
synus (Поділля)
29.07.2022 в 21:35
Нічого страшного, подякувати за гру і побажатиуспіхів. В нас він вже не прогресував. команду не тягнув.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.07.2022 в 21:19
как там у вас говорят, крыса?)) или "это другое"?
Ответить
0
-4
Footballers (Умань)
29.07.2022 в 21:03
Скоро всі звалять
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
29.07.2022 в 21:35
Куди? А якщо і там завтра війна,куди всі звалять? Тоді що?Чи ти гарант? Світ стоїть на порозі 3-ї світової і справа за малим:Китаю розпочати агресію проти Тайваню.
Ответить
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
29.07.2022 в 20:59
Дякую, Бен. Бажаю успіхів.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде