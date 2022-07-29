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Официально: Вербич покинул киевское Динамо
Будет играть в Греции
Фото: ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο
Словенский вингер Беньямин Вербич официально покидает "Динамо".
Пресс-служба "бело-синих" подтвердила трансфер футболиста в греческий "Панатинаикос". Вербич воспользовался правилом ФИФА, чтобы приостановить контракт с киевлянами.
✍️Benjamin Verbič is Green!— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 29, 2022
Welcome to☘️https://t.co/fAlASsSAdT pic.twitter.com/UpvzYNCRip
"Панатинаикос" также успел подтвердить переход словенца. По официальным данным, он подписал трехлетнее соглашение.
За "Динамо" Вербич играл с зимы 2018-го года. На его счету 121 матч, 37 голов и 12 голевых передач. С украинским грандом Вербич в сумме завоевал пять трофеев.
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