Официально: Вербич покинул киевское Динамо

Словенский вингер Беньямин Вербич официально покидает "Динамо".

Пресс-служба "бело-синих" подтвердила трансфер футболиста в греческий "Панатинаикос". Вербич воспользовался правилом ФИФА, чтобы приостановить контракт с киевлянами.

"Панатинаикос" также успел подтвердить переход словенца. По официальным данным, он подписал трехлетнее соглашение.

За "Динамо" Вербич играл с зимы 2018-го года. На его счету 121 матч, 37 голов и 12 голевых передач. С украинским грандом Вербич в сумме завоевал пять трофеев.