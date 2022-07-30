Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте

Вингер "Динамо" Самба Диалло последнюю неделю просматривался в "Бресте", но без толку - трансфера не будет.

Тренер французов Мишель Тер-Закарян на пресс-конференции заявил, что не впечатлен игрой сенегальского форварда:

"Исходя из увиденного, я не стану его оставлять в команде. У нас уже есть молодой Дембеле на той же позиции, и ему тоже 19. Теперь нам нужны опытные игроки. К тому же, я уже знаю Кадера и планирую дать ему больше полномочий и времени. Он умеет интересные вещи в атаке, но при схеме 4-4-2 надо больше работать, мы не "ПСЖ" - цитирует наставника Le Telegramme.

Кадер Дембеле - бывший вундеркинд из "Селтика", дебютировавший в Шотландии в 16 лет, но с тех пор ничего особо не показавший.

У Диалло контракт с "Динамо" до 2026 года, но правила УЕФА позволяют иностранцам в одностороннем порядке покидать Украину во время войны.