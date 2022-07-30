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Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте
Самба Диалло по-прежнему в поисках клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
Вингер "Динамо" Самба Диалло последнюю неделю просматривался в "Бресте", но без толку - трансфера не будет.
Тренер французов Мишель Тер-Закарян на пресс-конференции заявил, что не впечатлен игрой сенегальского форварда:
"Исходя из увиденного, я не стану его оставлять в команде. У нас уже есть молодой Дембеле на той же позиции, и ему тоже 19. Теперь нам нужны опытные игроки.
К тому же, я уже знаю Кадера и планирую дать ему больше полномочий и времени. Он умеет интересные вещи в атаке, но при схеме 4-4-2 надо больше работать, мы не "ПСЖ" - цитирует наставника Le Telegramme.
Кадер Дембеле - бывший вундеркинд из "Селтика", дебютировавший в Шотландии в 16 лет, но с тех пор ничего особо не показавший.
У Диалло контракт с "Динамо" до 2026 года, но правила УЕФА позволяют иностранцам в одностороннем порядке покидать Украину во время войны.
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