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Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте

Премьер-лига
(1 голосов)

Самба Диалло по-прежнему в поисках клуба

Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Новина українською

Вингер "Динамо" Самба Диалло последнюю неделю просматривался в "Бресте", но без толку - трансфера не будет.

Тренер французов Мишель Тер-Закарян на пресс-конференции заявил, что не впечатлен игрой сенегальского форварда:

"Исходя из увиденного, я не стану его оставлять в команде. У нас уже есть молодой Дембеле на той же позиции, и ему тоже 19. Теперь нам нужны опытные игроки.

К тому же, я уже знаю Кадера и планирую дать ему больше полномочий и времени. Он умеет интересные вещи в атаке, но при схеме 4-4-2 надо больше работать, мы не "ПСЖ" - цитирует наставника Le Telegramme.

Кадер Дембеле - бывший вундеркинд из "Селтика", дебютировавший в Шотландии в 16 лет, но с тех пор ничего особо не показавший.

У Диалло контракт с "Динамо" до 2026 года, но правила УЕФА позволяют иностранцам в одностороннем порядке покидать Украину во время войны.

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В статье: Динамо (Киев) Брест Самба Диалло
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Источник:
Le Telegramme

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
30.07.2022 в 00:48
Странно. В ДК вроде был не плох
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