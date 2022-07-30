Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0
Четыре гола в ворота киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Между матчами Лиги чемпионов киевляне посетили "Гудисон Парк", где провели благотворительный матч с "Эвертоном". Мирча Луческу в этой встрече дал поиграть тем, кто не имел игровой практики в еврокубке, поэтому результат в таких обстоятельствах вполне оправдан.
Бывший игрок киевлян, Виталий Миколенко, вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл 72 минуты.
29.07.2022, 21:45. Гудисон Парк, Ливерпуль
"Эвертон" – "Динамо" 0:4
Голы: Калверт-Льюин 5, МакНил 74, 79, Паттерсон 90+1 (пен)
Популярное сейчас
- Эвертон с Миколенко в старте разгромил Динамо в товарищеском матче
- Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации
- Новички на месте. Заря опубликовала заявку на матчи Лиги Конференций
- Утверждены даты и время начала матчей Динамо в следующем раунде ЛЧ
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ