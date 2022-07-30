Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0

Между матчами Лиги чемпионов киевляне посетили "Гудисон Парк", где провели благотворительный матч с "Эвертоном". Мирча Луческу в этой встрече дал поиграть тем, кто не имел игровой практики в еврокубке, поэтому результат в таких обстоятельствах вполне оправдан.

Бывший игрок киевлян, Виталий Миколенко, вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл 72 минуты.

29.07.2022, 21:45. Гудисон Парк, Ливерпуль

"Эвертон" – "Динамо" 0:4

Голы: Калверт-Льюин 5, МакНил 74, 79, Паттерсон 90+1 (пен)