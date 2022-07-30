  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Четыре гола в ворота киевлян

Уверенная победа нынешней команды Миколенко. Видео голов и обзор матча Эвертон - Динамо 4:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Между матчами Лиги чемпионов киевляне посетили "Гудисон Парк", где провели благотворительный матч с "Эвертоном". Мирча Луческу в этой встрече дал поиграть тем, кто не имел игровой практики в еврокубке, поэтому результат в таких обстоятельствах вполне оправдан.

Бывший игрок киевлян, Виталий Миколенко, вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл 72 минуты.

29.07.2022, 21:45. Гудисон Парк, Ливерпуль
"Эвертон" – "Динамо" 0:4
Голы: Калверт-Льюин 5, МакНил 74, 79, Паттерсон 90+1 (пен)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде