Директор Шахтера: Собираемся начать сезон в Киеве, потом – Львов. Некоторые матчи можно провести и в Варшаве

Донецкий "Шахтер" намерен проводить матчи украинской Премьер-лиги в Варшаве на стадионе "Легия", сообщает eurosport.pl. Ранее была информация о том, что в столице Польши "горняки" будут играть только матчи Лиги чемпионов.

Украинский клуб также сообщил, кто и когда сможет купить билеты на матчи в Польше.

- Во-первых, пакеты Лиги чемпионов будут доступны для продажи. Это будет билет на три домашних матча на групповом этапе ЛЧ. Мы ожидаем, что продажа начнется 8-10 августа, — поясняет Eurosport.pl директор по стратегии и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.

Власти Легии сообщили, что обладатели абонементов на матчи столичного клуба будут иметь приоритет при покупке пакетов. Оказывается, это еще не все.

- Обладатели абонемента "Шахтера" также получат привилегии. Для этой группы также действует специальная цена пакета со скидкой. После первого этапа продажи, который продлится около 10-14 дней, пакеты Лиги чемпионов станут доступны для покупки другим желающим. Продажа будет открыта для публики. Продажа билетов на отдельные матчи также будет вестись, но она начнется, когда станет известно расписание, — сказал Свиридов.

Стадион на улице Лазенковской может вместить почти 32 000 зрителей. - Мы рассчитываем, что три матча Лиги чемпионов в Варшаве будут с аншлагами, - заявил Свиридов.

Также директор по стратегии и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов разъяснил ситуацию относительно матчей УПЛ.

- Насколько нам известно, наша лига должна стартовать 23-24-го августа. Собираемся начать сезон в Киеве, сыграем там один-два матча. Позже мы также планируем выступления во Львове. Некоторые матчи чемпионата можно провести и в Варшаве, - сообщил представитель "Шахтера".

Календарь матчей украинского клуба в Лиге чемпионов станет известен после жеребьевки групп, которая состоится 25-го августа. Групповой этап начнется 6-го сентября и продлится до 2-го ноября.