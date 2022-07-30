На просмотре в Заре находится центральный защитник, ранее игравший за Десну и Олимпик

Луганская "Заря" продолжает подготовку к сезону. Сегодня, 30-го июля, команда Патрика ван Леувена сыграет очередной спарринг против представителя Польши "Блонянка/Гутник".

Стал известен состав луганского коллектива на этот матч.

Жилкин – Алефиренко, Цымбалюк, Снурницын, Смеян – Бражко, Михайленко, Мышнев – Лунев, Безбородько, Гладкий

Как видим, на просмотре в "Заре" находится 26-летний центральный защитник Евгений Цымбалюк. Раньше он играл за "Олимпик" и "Десну". В составе последней в прошлом году провел 15 матчей.