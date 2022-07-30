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На просмотре в Заре находится центральный защитник, ранее игравший за Десну и Олимпик

Премьер-лига
(2 голосов)

Возможное усиление проблемной позиции

На просмотре в Заре находится центральный защитник, ранее игравший за Десну и Олимпик

Фото - ФК Десна, автор невідомий

UA-Футбол
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Луганская "Заря" продолжает подготовку к сезону. Сегодня, 30-го июля, команда Патрика ван Леувена сыграет очередной спарринг против представителя Польши "Блонянка/Гутник".

Стал известен состав луганского коллектива на этот матч.

Жилкин – Алефиренко, Цымбалюк, Снурницын, Смеян – Бражко, Михайленко, Мышнев – Лунев, Безбородько, Гладкий

Как видим, на просмотре в "Заре" находится 26-летний центральный защитник Евгений Цымбалюк. Раньше он играл за "Олимпик" и "Десну". В составе последней в прошлом году провел 15 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Цимбалюк
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