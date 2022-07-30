СМИ: Днепр-1 близок к подписанию защитника сборной ДР Конго с опытом выступлений в Лиге 1

"Днепр-1" близок к подписанию контракта с правым защитником "Лудогорца" Джорданом Икоко, сообщает fcdnipro.com. Приезд футболиста в расположение украинского клуба ожидается в ближайшие дни.

Икоко последние три сезона провел за "Лудогорец", сыграв в чемпионате Болгарии более полусотни матчей. Также выступал в Лиге чемпионов (квалификация) и группе Лиги Европы.

В активе Икоко – около пяти матчей за сборную Демократической Республики Конго.

В свое время Икоко играл во Франции. Находился в структуре ПСЖ, далее – "Гавр", "Ланс" и "Генгам". В составе последнего провел более семидесяти матчей в высшем французском дивизионе Лиге 1.

Родная позиция 28-летнего футболиста – правый защитник. Но может сыграть и выше.