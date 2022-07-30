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Днепр-1 скоро оформит трансфер бразильского голкипера

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже приехал в расположение команды

Днепр-1 скоро оформит трансфер бразильского голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер бразильской "Форталезы" Макс Валеф прибыл в расположение "Днепра-1" в Словении. Об этом сообщает портал FCDNIPRO.COM.

Вскоре он подпишет контракт с днепровским клубом. Бразильские СМИ отмечают, что трансфер 28-летнего вратаря обойдется украинскому клубу в 100 тысяч долларов.

В то же время аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 100 тысяч евро. Его контракт с "Форталезой" рассчитан до декабря этого года.

Отметим, что на его счету 21 матч за "Форталезу" в этом сезоне, но выступал он преимущественно в первой половине года.

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В статье: Форталеза СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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chakvoron (Хоростків)
30.07.2022 в 14:01
Не розумію, стільки хороших воротніків є в Україні....а вони бразильця якогось знайшли
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