Днепр-1 скоро оформит трансфер бразильского голкипера

Голкипер бразильской "Форталезы" Макс Валеф прибыл в расположение "Днепра-1" в Словении. Об этом сообщает портал FCDNIPRO.COM.

Вскоре он подпишет контракт с днепровским клубом. Бразильские СМИ отмечают, что трансфер 28-летнего вратаря обойдется украинскому клубу в 100 тысяч долларов.

В то же время аналитический портал Transfermarkt оценивает голкипера в 100 тысяч евро. Его контракт с "Форталезой" рассчитан до декабря этого года.

Отметим, что на его счету 21 матч за "Форталезу" в этом сезоне, но выступал он преимущественно в первой половине года.