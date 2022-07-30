Грозный: Забарный в Динамо больше года не поиграет – его купит европейский гранд

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал проход киевского "Динамо" в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов:

“ — Сразу после первого матча в одном из интервью я проанализировал игру обеих команд, поэтому я был уверен, что "Динамо" выйдет в следующий раунд соревнований. Моя уверенность основывалась на том, что украинская команда более сыграна. А Мирча Луческу очень хорошо знает Жорже Жезуса. Румынский наставник часто находит ходы, чтобы получить нужный результат.

В "Фенербахче", при всем к ним уважении, пока нет игры, тренеру нужно время, но это их проблемы.

Многие динамовцы проявили себя в Стамбуле с наилучшей стороны. Я хорошо знаю потенциал Виталия Буяльского, Владислава Дубинчака, с которым в свое время поработал. Тот же Илья Забарный, думаю, больше года в "Динамо" не поиграет – его купит европейский гранд. Этот защитник быстрый, уравновешенный, техничный, хорошо играет на втором этаже. Он мало нарушает правила. Я бы на месте Хосепа Гвардиолы забрал его в “Манчестер Сити”. Почему? Да потому что у них только Рубен Диаш высокого уровня центральный защитник (улыбается).

— В следующем раунде соревнований “Динамо” ждет австрийский “Штурм”…

— Легко, несомненно, не будет, но киевляне опытнее своего конкурента. При этом подопечные Мирчи Луческу умеют терпеть разрушать игру любого противника. Более того, я считаю, что даже в такое нелегкое время для страны и футбола, в частности, Украина в групповом раунде Лиги чемпионов снова будет представлена ​​двумя командами.

— От Вас исходит сплошной оптимизм?

— Куда без этого. Напомню о том, что “Динамо” пройдет “Фенербахче”, я говорил до игры. Говорю и сейчас, что мы преодолеем австрийский барьер (улыбается)”, - сказал Грозный.