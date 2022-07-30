Мирон Маркевич – о следующем сезоне УПЛ: Это будет вызов всей Украине

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал проведение следующего сезона чемпионата Украины:

“Знаете, я за то, чтобы чемпионат был обязательно восстановлен, хотя, если откровенно, то склонялся к тому, что соревнование следует проводить в одной из соседних стран. Тем не менее, заинтересованные организации остановили свой выбор на Украине. Надеюсь, что будет учтен каждый пустяк, чтобы участникам была гарантирована безопасность. Это будет вызов всей Украине.

Что же касается претендентов на "золото", то лидирующим позициям "Динамо" и "Шахтера" никто не угрожает, хотя горнякам желательно доукомплектоваться искусными легионерами, если они хотят хорошо выступить в Лиге чемпионов.

От кого можно ждать сюрпризов? В первую очередь, от “Руха”, в рядах которого много талантливой молодежи, горящей желанием громко заявить о себе”, - сказал Маркевич.