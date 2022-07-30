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Мудрик, Сикан и Кащук в атаке. Объявлен стартовый состав Шахтера на матч с Утрехтом
Важный товарищеский матч для команды Йовичевича
Фото: 20Minutos
Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на сегодняшний благотворительный матч против нидерландского "Утрехта". Все пожилые новички команды либо находятся на замене, либо вне заявки.
Стартовый состав "Шахтера":
Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан
Запасные игроки "Шахтера":
Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайличенко, Кирюханцев, Козик, Тотовицкий, Топалов, Чех, Криськив, Очеретько, Вакула, Кулаков
Матч начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени.
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