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Мудрик, Сикан и Кащук в атаке. Объявлен стартовый состав Шахтера на матч с Утрехтом

Премьер-лига
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Важный товарищеский матч для команды Йовичевича

Мудрик, Сикан и Кащук в атаке. Объявлен стартовый состав Шахтера на матч с Утрехтом

Фото: 20Minutos

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на сегодняшний благотворительный матч против нидерландского "Утрехта". Все пожилые новички команды либо находятся на замене, либо вне заявки.

Стартовый состав "Шахтера":

Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Кащук, Мудрик, Сикан

Запасные игроки "Шахтера":

Шевченко, Стасюк, Кривцов, Фарина, Михайличенко, Кирюханцев, Козик, Тотовицкий, Топалов, Чех, Криськив, Очеретько, Вакула, Кулаков

Матч начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт (Нидерланды)
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