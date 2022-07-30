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Черноморец и Металлист 1925 сыграли вничью на сборах. Счет 0:0

Премьер-лига
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По статистике доминировал Черноморец

Черноморец и Металлист 1925 сыграли вничью на сборах. Счет 0:0

chernomorets.odessa.ua

UA-Футбол
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Одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист 1925" провели очередной товарищеский матч перед началом предстоящего сезона УПЛ.

"Металлист 1925" ранее провел всего три контрольных игры: с "Колосом", "Штурмом Иванково" и "Нивой Бузовой". "Черноморец" же провел пять матчей: с "Балканами", "Черноморцем U19", "Зимбру", "Дачия" и "Оболонь".

"Металлист 1925" Харьков - "Черноморец" Одесса 0:0

Состав "Металлиста 1925": Сидоренко (к), Жичиков, Ткачук, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин (Дмитренко 77), Ременюк (Игрок на просмотре 83), Зубков (Игрок на просмотре 77)

Состав "Черноморца": Непогодов (Паст 46), Путря, Джеймс, Ермаков, Салюк, Кравченко С. (Ковальчук 71), Политило, Кузык (Игрок на просмотре 77), Штгорин, Брагару, Русин Н. (Урсулов 84)

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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