Утрехт - Шахтер 2:2. Обзор матча, видео голов

"Шахтер" провел очередной товарищеский матч. В этот раз – против нидерландского "Утрехта". Команда Игоря Йовичевича не проиграла, но и не выиграла. От такого футбола, безусловно, выиграли зрители, увидевшие четыре гола.

Смотрите видеообзор товарищеского матча.

"Утрехт" – "Шахтер" 2:2

Голы: Редан (7), Кривцов (66, аг.) – Бондаренко (41), Крыськив (47)

.