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Утрехт - Шахтер 2:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Утрехт - Шахтер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.07.2022 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол

Утрехт - Шахтер 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" провел очередной товарищеский матч. В этот раз – против нидерландского "Утрехта". Команда Игоря Йовичевича не проиграла, но и не выиграла. От такого футбола, безусловно, выиграли зрители, увидевшие четыре гола.

Смотрите видеообзор товарищеского матча.

"Утрехт" – "Шахтер" 2:2
Голы: Редан (7), Кривцов (66, аг.) – Бондаренко (41), Крыськив (47)

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В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт (Нидерланды)
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