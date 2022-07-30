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Утрехт - Шахтер 2:2. Обзор матча, видео голов
Утрехт - Шахтер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.07.2022 ⋇ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" провел очередной товарищеский матч. В этот раз – против нидерландского "Утрехта". Команда Игоря Йовичевича не проиграла, но и не выиграла. От такого футбола, безусловно, выиграли зрители, увидевшие четыре гола.
Смотрите видеообзор товарищеского матча.
"Утрехт" – "Шахтер" 2:2
Голы: Редан (7), Кривцов (66, аг.) – Бондаренко (41), Крыськив (47)
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