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Исмаили объявил об уходе из Шахтера
Сегодня закончился контракт бразильца с "горняками"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили объявил о своем уходе из клуба.
"13.02.2013 я прилетел в Донецк и прямо из аэропорта уехал на "Донбасс Арену", "Шахтер" - "Боруссия" Дортмунд, был вечер Лиги чемпионов. Какая игра! Какая атмосфера! Какие эмоции! Какая ночь! На следующий день я подписал контракт с ФК "Шахтер" Прошло девять лет, и мы вместе пережили волшебные моменты, невероятные ночи, захватывающие игры, тысячи эмоций, которые я мог испытать с каждым болельщиком горняков. и славы: игры, титулы и моменты, которыми мы жили, никогда не сотрутся из моей памяти.
Сегодня, 30.07.22, закончился мой контракт с ФК "Шахтер" не так, как я себе представлял, не по своему желанию. Однако моя эмоциональная связь будет вечной. Я горжусь тем путем, который мы прошли вместе, друзьями, которых я нашел, и опытом, который мы получили бок о бок. Особая благодарность президенту Ринату Ахметову за поддержку и доверие я безгранично благодарен. Моя любовь, благодарность и уважение за прием и привязанность всем болельщикам Шахтера и украинскому народу. Слава Украине", - написал 32-летний бразилец в своем инстаграмме.
Вместе с "горняками" Исмаили выиграл 6 золотых медалей Украины, 5 раз стал победителем Кубка Украины, а также 4 раза поднял над головой национальный Суперкубок. Бразилец выступал за "Шахтер" с 2013 года.
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