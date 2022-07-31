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Общенациональный телеканал. Setanta Sport получила конкурента в борьбе за права на трансляцию УПЛ

Премьер-лига
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(4 голосов)

Достаточно неожиданный кандидат

Общенациональный телеканал. Setanta Sport получила конкурента в борьбе за права на трансляцию УПЛ

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Продолжается прием заявок на тендер на эксплуатацию медиа-прав Украинской Премьер-лиги.

На данный момент два телеканала подали заявку на трансляцию полного пакета матчей чемпионата: "Setanta Sports" и "Эспрессо ТВ". Об этом сообщает fanday.net.

Также есть и претенденты на другие пакеты, в которые входит, например, частичная трансляция матчей, или поединки только одной отдельной команды. Правда, названия этих каналов пока не известны, однако известно, что OTT-сервиса MEGOGO среди них нет.

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Ранее сообщалось, что если ни один из участников тендера не предложит ту сумму, которая подойдет всем командам УПЛ, лига запустит собственную платформу для трансляции матчей.

Напомним, что за последние годы ни один ресурс не имел полного пакета прав на трансляцию всех поединков УПЛ. Показ матчей был разделен между прекратившими свое существование телеканалами "Футбол 1/2/3" и медиахолдингом "1+1".

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В статье: УПЛ Телеканал Setanta Sports
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
31.07.2022 в 13:30
А нельзя чтоб транслировали и те и другие, так и денег больше, и выбор у зрителя где смотреть
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