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Исмаили покинул Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одна потеря игрока для дончан

Исмаили покинул Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с многолетним левым защитником клуба, бразильцем Исмаили.

32-летний игрок выступал за донецкий клуб с февраля 2013 года, когда перешел за 4 миллиона евро из "Браги".

За девять с половиной лет футболист сыграл в 227 матчах, забил 16 голов и сделал 42 ассиста. Вместе с командой он выиграл 6 чемпионатов Украины, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков Украины.

Ранее появлялась информация, что Исмаили может продолжить карьеру в "Интернасьонале".

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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