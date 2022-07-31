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Исмаили покинул Шахтер
Еще одна потеря игрока для дончан
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с многолетним левым защитником клуба, бразильцем Исмаили.
32-летний игрок выступал за донецкий клуб с февраля 2013 года, когда перешел за 4 миллиона евро из "Браги".
За девять с половиной лет футболист сыграл в 227 матчах, забил 16 голов и сделал 42 ассиста. Вместе с командой он выиграл 6 чемпионатов Украины, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков Украины.
Ранее появлялась информация, что Исмаили может продолжить карьеру в "Интернасьонале".
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