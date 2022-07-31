Исмаили покинул Шахтер

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с многолетним левым защитником клуба, бразильцем Исмаили.

32-летний игрок выступал за донецкий клуб с февраля 2013 года, когда перешел за 4 миллиона евро из "Браги".

За девять с половиной лет футболист сыграл в 227 матчах, забил 16 голов и сделал 42 ассиста. Вместе с командой он выиграл 6 чемпионатов Украины, 5 Кубков Украины и 5 Суперкубков Украины.

Ранее появлялась информация, что Исмаили может продолжить карьеру в "Интернасьонале".