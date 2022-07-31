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Бондаренко: Когда исполняется гимн Украины, слезы появляются на глазах
Игрок ценит и любит символы своего государства
Фото: ФК Шахтер Донецк
Молодой полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал товарищеский матч дончан с "Утрехтом" (2:2):
"Очень тяжелая игра. Соперник нас хорошо прессинговал. Но у нас есть другие цели – подготовка к сезону и привлечение внимания к проблемам в Украине.
Я всегда пытаюсь забить, но не всегда это выходит. В этом матче это получилось, я очень доволен. Посвящаю гол девушке, родителям, одноклубникам, стране и нашим воинам.
С каждым днем мы чувствуем друг друга все лучше и лучше. Я думаю, что к началу сезона мы будем в хорошей форме, все будет супер.
Мы втягиваемся, постепенно набираем форму, наигрываем комбинации. Новый тренер на первом сборе пытается донести нам свое видение. Чем быстрее мы поймем его, тем лучше будет для всех.
Добавляет мотивацию то, что я представляю свою страну на международном уровне. Когда исполняется гимн Украины, слезы обращаются в глаза, потому что чувствуешь такую гордость, которую невозможно описать словами", - сказал Бондаренко.
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