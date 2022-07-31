Палкин: Еще рано говорить о том, каким Шахтер будет в новом сезоне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин оценил работу команды на сборах под руководством нового главного тренера:

"По большему счету, то, что выстраивает тренерский штаб, у него получается. Уже видна картинка игры, что тренер хочет привить команде. Время еще есть и шаг за шагом мы отшлифуем те неточности, которые проявляются.

Новому тренерскому штабу "Шахтера" сложно, ведь команда тоже новая. Йовичевич работает только 15 дней, впереди еще много работы, но уже заметна картинка, которую он хочет воплотить на футбольном поле.

В первом тайме против "Утрехта" ребята были уставшие, не отошли от "Аякса", было много ошибок. Во втором тайме было больше дисциплины, больше получалось. Это сказываются длинные сборы, ребята устают, но при этом видна идея, видна мысль, которую тренерский штаб хочет привить нашей команде.

Каждый тренерский штаб вносит что-то новое. Главное, чтобы все это приносило результат. Тут вопрос не в новшествах, а в качестве того, что мы увидим на поле.

Видно качество, видно преображение наших игроков, виден их рост. Но я не хочу кого-то отдельно выделять. Ребята очень талантливые, все профессионалы, и нам предстоит еще много работать, чтобы достичь поставленных перед командой результатов.

Еще рано говорить о том, каким "Шахтер" будет в новом сезоне. Есть еще месяц подготовки, будут изменения в составе команды. За дней 5-10 до старта УПЛ можно будет сказать, кто у нас основа, а кто вторая линия", - отметил Палкин.