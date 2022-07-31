Шахтер этим летом может продать еще одного легионера

"Шахтер" продолжает терять своих легионеров. Этим летом из клуба окончательно может уйти Майкон. Об этом сообщает Sport.ua.

Полузащитником интересовались клубы из Англии, Италии и Португалии. Главным претендентом сейчас является “Бенфика”, куда был недавно продан Давид Нерес.

Если "Шахтер" сможет договориться с потенциальным покупателем о сумме трансфера, то Майкон будет отозван из аренды из "Коринтианса" – о такой опции контракта велись переговоры раньше, в апреле.

Сам же бразилец не будет против вернуться в Европу, ведь сейчас он получит значительно меньшую зарплату, чем имел до этого в "Шахтере". Переход в клуб из топ-5 чемпионатов позволит ему удовлетворить свои финансовые аппетиты.

Напомним, что "горняки" приобрели Майкона в 2018-м году за 6,6 миллионов евро у того же "Коринтианса". Его контракт с дончанами действителен до декабря 2025-го года.