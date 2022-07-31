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Шахтер этим летом может продать еще одного легионера
Он сейчас находится в аренде
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" продолжает терять своих легионеров. Этим летом из клуба окончательно может уйти Майкон. Об этом сообщает Sport.ua.
Полузащитником интересовались клубы из Англии, Италии и Португалии. Главным претендентом сейчас является “Бенфика”, куда был недавно продан Давид Нерес.
Если "Шахтер" сможет договориться с потенциальным покупателем о сумме трансфера, то Майкон будет отозван из аренды из "Коринтианса" – о такой опции контракта велись переговоры раньше, в апреле.
Сам же бразилец не будет против вернуться в Европу, ведь сейчас он получит значительно меньшую зарплату, чем имел до этого в "Шахтере". Переход в клуб из топ-5 чемпионатов позволит ему удовлетворить свои финансовые аппетиты.
Напомним, что "горняки" приобрели Майкона в 2018-м году за 6,6 миллионов евро у того же "Коринтианса". Его контракт с дончанами действителен до декабря 2025-го года.
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