Йовичевич – о матче с Утрехтом: Было видно, что можем лучше играть

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "Утрехта":

“Тяжелый матч. Знали, что играем против команды, играющей в вертикальный футбол и создающей много персонального прессинга. При таком футболе должен играть лучше, открываться лучше. Предупредили ребят, что должны играть умнее в розыгрыше мяча. Прессинг с их стороны был действительно хороший, но мы не вошли очень хорошо в матч. Первые 15-20 минут мы не нашли свой темп, размер, структуру и пространство для контроля игры.

По ходу матча и через пару комбинаций прибавилось уверенности. Было видно, что можем лучше играть. Первый гол – доказательство, что команда может. Из-за такого розыгрыша, чтобы они не прикоснулись к мячу, от ворот к воротам соперника – это и структура, и талант, и концентрация, позволяющая нам думать, что мы можем против любых команд так играть. Потому что это хорошая команда, особенно в прессинге, в структуре 5-3-2 и достаточно агрессивная.

Меня радует, что команда показала, что моментами мы можем играть хорошо. Но нельзя снижать требования к себе. Талант должен умножаться на мотивацию. Команда должна быть мотивирована. Нельзя думать, что ты будешь в основе играть. Ты должен иметь страх. Без страха нет куража. Я хочу, чтобы каждый наш игрок чувствовал кураж. Даже когда станет тяжело. Тогда и должен показать, насколько ты хорош.

В начале было тяжело. Пока нашли себя, поймали темп. Второй тайм показал, что команда действительно прибавила. Если против “Аякса” первый тайм был хороший, удачный, то здесь команда во втором тайме сыграла в хороший, комбинационный, агрессивный футбол. Могли выиграть, чтобы закончить на хорошей ноте.

Поздравляю ребят с первым сбором. У нас есть вакуум, есть простор для прогресса, потому что перепады существуют. Это нормальное явление.

Убежден, что если ты можешь показать хотя бы один хороший тайм, то можешь хорошо играть в футбол”, - сказал Йовичевич.