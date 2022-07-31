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Палкин: Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас есть долги под 50 миллионов евро

Премьер-лига
(3 голосов)

А выплачивать нечем из-за правил ФИФА

Палкин: Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас есть долги под 50 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о финансовых планах дончан:

– Как "Шахтер" будет жить: с продаж игроков, еврокубков или на деньги владельца?

– Планировали жить с продаж игроков, но ФИФА нам так помогла, что теперь планируем немного иначе. У нас большая подмога – группа Лиги чемпионов, бонусы, которые мы получим. Это сейчас один из главных финансовых факторов.

Какие-то сделки по продаже мы уже заключили. Продали Фернандо, Маркоса Антонио, Додо, Алана Патрика, Нереса. У Винисиуаса есть аренда с правом выкупа, но мы думаем, что его выкупят тоже.

– Клуб подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро. Какие последние новости на эту тему?

– Мы выслали письмо в ФИФА и сказали, что идем в суд против них. 15 августа мы должны отдать полный пакет документов по этому делу. До этого у нас есть время договориться с ними полюбовно. Если до 15 не договариваемся, то передаем весь пакет документов в CAS.

Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас долги под 50 миллионов евро. Выходит, что футболистов мы отпускаем бесплатно, а с другой стороны, нам говорят: "Отдавай долги". А как я отдам долги? С чего? Если вы принимаете такое решение, говорите: "Если мы забрали у вас футболистов, то вы тогда долги не платите", - сказал Палкин.

Отметим, что по данным аналитического портала Transfermarkt "Шахтер" в этом году продал футболистов на 44,3 миллиона евро.

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В статье: Сергей Палкин ФИФА Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.07.2022 в 16:42
Нічого страшного. Ахмєтов трохи в офшорах пориється та все повіддає.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
31.07.2022 в 16:17
Це правило фіфа дуже схоже на мародерство у час війни. І я чомусь дуже сумніваюся, що аналогічно правило було б прийняте до Італії чи Іспанії якби там почалась війна.
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