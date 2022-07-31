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Йовичевич: Шахтер сможет поймать темп только до 2-го или 3-го тура УПЛ
Коуч "горняков" подвел итоги сборов
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мыслями на счет того, как прошло тренировочное собрание "горняков".
"Хорошо, что никто не травмировался. Это очень важно. Определенные проблемы имели в начале сборов. Был большой дисбаланс. Есть игроки, которые играли за сборную, они имели игровой тонус. А есть долго не игравшие футболисты "Мариуполя".
Это атипичные сборы. Это не те сборы, которое я планировал. Вы знаете, что я поздно приехал, когда сборы были уже запланированы. Нужно было начать минимум 7 дней раньше. 17 дней нам не хватит, чтобы быть в оптимальной форме.
Из-за этого дисбаланса мой тренировочный метод не может быть выражен. Поэтому я попросил ребят понять, что легче всего делать по две тренировки каждый день, при этом велик риск травм.
Поэтому будем немного опаздывать до пика формы, можем поймать темп только до 2-го или 3-го тура УПЛ. Но не могу гарантировать, что на 1 тур мы уже будем на пике", - рассказал хорватский наставник.
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