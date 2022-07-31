Йовичевич: Шахтер сможет поймать темп только до 2-го или 3-го тура УПЛ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился мыслями на счет того, как прошло тренировочное собрание "горняков".

"Хорошо, что никто не травмировался. Это очень важно. Определенные проблемы имели в начале сборов. Был большой дисбаланс. Есть игроки, которые играли за сборную, они имели игровой тонус. А есть долго не игравшие футболисты "Мариуполя".

Это атипичные сборы. Это не те сборы, которое я планировал. Вы знаете, что я поздно приехал, когда сборы были уже запланированы. Нужно было начать минимум 7 дней раньше. 17 дней нам не хватит, чтобы быть в оптимальной форме.