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Рух - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча участников УПЛ
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Две команды из Львова, две команды, выступающие в УПЛ, проведут между собой контрольный матч. Игра состоится на базе Академии "руховцев". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00.
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