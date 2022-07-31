Караваев: Миколенко вырос в физическом, тактическом плане. Против него сложно играть

Защитник "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями после благотворительного матча с "Эвертоном" и прокомментировал игру на фланге против своего экс-одноклубника Виталия Миколенко.

"Победа над "Фенербахче"? Конечно, очень положительные эмоции. Решающий гол. Тем более той команде, в которой я играл. Там была такая хорошая поддержка, и мы прошли дальше. Это очень важно для нашей команды и нашей страны.

Со "Штурмом" будет очень тяжело. Очень хорошая, организованная команда. Но мы будем учить, как они играют и очень тщательно готовиться. Будем готовы к этому матчу.

Я не в первый раз играю против Николенко. 4 года назад я играл за "Зарю" против "Динамо", и он тогда дебютировал. Тогда очень тяжело было. Прошло четыре года, и он уже здесь в Англии, а я в "Динамо".

Он растет, и это было видно еще по сборной. И сейчас было очень тяжело, когда играл против него, потому что он вырос в физическом, тактическом плане. Здесь совсем другой футбол, другие скорости. Он растет, и это очень хорошо", – рассказал Караваев.