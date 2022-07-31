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Львов минимально обыграл Рух в товарищеском матче
Единственный гол во львовском дерби забил Бугай
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Сегодня, 31 июля, львовские представители УПЛ "Рух" и "Львов" провели контрольный спарринг. В итоге минимальную победу одержали номинальные гости благодаря голу Бугая в начале второго тайма встречи.
"Рух" - "Львов" - 0:1
Голы: Бугай, 52.
"Рух": Панькив, Сыч, Слюсар, Лях, Рунич, Довгий, Чидози (Карасюк, 46), Таллес, Карабин, Соломон-Отабор, Климчук (Мысык, 37).
Удаление: Климчук, 33 – Ильющенков, 45.
Запись львовского дерби
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Комментарии (1)
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Lenovob590 (Львів)
31.07.2022 в 20:52
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