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Львов минимально обыграл Рух в товарищеском матче

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Единственный гол во львовском дерби забил Бугай

Львов минимально обыграл Рух в товарищеском матче

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 31 июля, львовские представители УПЛ "Рух" и "Львов" провели контрольный спарринг. В итоге минимальную победу одержали номинальные гости благодаря голу Бугая в начале второго тайма встречи.

"Рух" - "Львов" - 0:1

Голы: Бугай, 52.

"Рух": Панькив, Сыч, Слюсар, Лях, Рунич, Довгий, Чидози (Карасюк, 46), Таллес, Карабин, Соломон-Отабор, Климчук (Мысык, 37).

Удаление: Климчук, 33 – Ильющенков, 45.

Запись львовского дерби

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Lenovob590 (Львів)
31.07.2022 в 20:52
Львів молодці!
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