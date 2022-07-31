Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павелко в компании Шольца смотрит финал женского ЧЕ
Неплохая компания
Сейчас проходит финальный поединок женского чемпионат Европы между сборными Англии и Германией.
На трибунах, в VIP-ложе присуствует глава УАФ Андрей Павелко - руководитель украинской ассоциации наблюдает за матчем в компании канслера Германии Олафа Шольца.
Напомним, на данной встречи работают украинские арбитры Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Палкин: Мы брали футболистов с рассрочкой платежей. У нас есть долги под 50 миллионов евро
- В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо
- Десять минут чистого наслаждения. ВИДЕО обзор Суперкубка Нидерландов Аякс – ПСВ - 3:5
- Провалил просмотр: талант Динамо не подпишется в Бресте
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Вокалист группы Антитела показал свои будни в качестве парамедика ВСУ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти