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Павелко в компании Шольца смотрит финал женского ЧЕ

Премьер-лига
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Неплохая компания

Павелко в компании Шольца смотрит финал женского ЧЕ

Новина українською

Сейчас проходит финальный поединок женского чемпионат Европы между сборными Англии и Германией.

На трибунах, в VIP-ложе присуствует глава УАФ Андрей Павелко - руководитель украинской ассоциации наблюдает за матчем в компании канслера Германии Олафа Шольца.

Напомним, на данной встречи работают украинские арбитры Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая.

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В статье: Андрей Павелко Олаф Шольц
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