Кривбасс без шансов вынес Севлюш в товарищеском матче. Кривбасс 9:0 Севлюш

Криворожский "Кривбасс" сыграл очередной контрольный матч в рамках подготовки к предстоящему сезону УПЛ. На этот раз соперником команды стал аматорский клуб "Севлюш" из Виноградова Закарпатской области.

Ранее "Кривбасс" уже играл вничью с "Александрией" (1:1), проигрывал "Ингульцу" (0:1) и обыгрывал "Минай" (3:1). "Севлюш" же является двукратным аматорским чемпионом Закарпатской области.

"Севлюш" Виноградов, Закарпатская область – "Кривбасс", Кривой Рог 0:9

Голы: Е. Банада, 6; А. Хобленко, 12; М. Задерака, 29; Н. Волошин, 40; Е. Банада, 45+1; Д. Хомченовский, 48; В. Рябов, 63; В. Рябов, 64; Г. Попчук, 71.

Стартовый состав "Севлюша":

Марущинец, Бабич, Огерчак, Котляр, Дори, Ковтун, Вагин, Русин, Чонка, Василинец, Пуканич.

Стартовый состав "Кривбасса":

Крищук, Опанасенко, Рябов (к), Стецков, Задерака, Банада, Шевченко, Кораблин, Дебелко, Волошин, Хобленко.