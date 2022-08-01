Михалик: Я был готов к хейту - понимал, что могу заработать в россии и напрямую помочь ВСУ

Бывший игрок сборной Украины, киевского "Динамо" и других украинских клубов Тарас Михалик в интервью Fanday рассказал о том, почему оставался в московском "Локомотиве" после того, как россия напала на Украину в 2014-му году и как поменялось его отношение к бывшим партнерам после полномасштабного вторжения.

По словам Михалика, в "Локомотиве" никто не знал, что он помогал украинской армии: "Я понимал, что в любой момент все может закончиться плохо для меня, если там узнают. Я все старался делать тихо. Помню, как Зозуля передал мне книгу "Аэропорт" о наших киборгах, и я не знал, где ее спрятать на базе, чтобы никто не увидел. Я не знаю, на что способны люди с ватой в голове".

Из-за российского этапа в его карьере Михалик часто поддавался критике со стороны украинских болельщиков: "Хейта хватало, но я был готов к этому. Я понимал, что могу заработать там и напрямую помочь ВСУ. Остальные факторы были для меня второстепенными".

Михалик также отметил, что он перестал общаться со знакомыми из россии: "Да, мне звонили, и не один. Кто-то предлагал помощь, кто-то — жилье в Грузии и Испании. Но мне обидно, что со мной связались только 20% из тех, что я думал. Много людей просто боятся высказаться. Не хочу называть фамилии, потому что с ними это может сыграть злую роль. Хотя меня раздражает, когда говорят, что в России за это могут посадить. У нас каждый день гибнут люди! Немного разные ситуации, правда?!

Последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России, хотя мне звонят адекватные люди, которые понимают ситуацию. Некоторые из экс-футболистов Локомотива даже выходили на митинги против войны в Москве. Они также пытаются объяснять другим футболистам, которые поддерживают политику путина, что у нас идет война, уничтожение украинского народа, а не какая-то спецоперация. Троих получилось переубедить. У меня бы на это терпения не хватило. Но когда я начал ездить на передовую, меня как-то резко обрубало, не хочу с ними больше общаться".

Михалика спросили и об Анатолии Тимощуке, который никак не комментирует нападение на его Родину: "Я не могу понять позицию Тимощука, когда идет полномасштабная война, его родители в Луцке, а он там. Сейчас не может быть серого, есть только белое и черное. Я тоже играл в россии после 2014, но тогда была не полномасштабная война. Со временем я начал вникать в ситуацию, общаться с ребятами на фронте. Они мне сказали: "Окей, мы знаем твою позицию. Ты нам помогаешь, чем можешь. Претензий к тебе не имеем". Но тогда об этом нельзя было говорить, потому что я находился в россии".

При этом Тарас похвалил Алиева, который пошел в территориальную оборону после полномасштабного вторжения россиян 24 февраля: "Меня Алиев приятно удивил, но как раз от него я чего-то такого и ожидал. Я с ним увиделся на благотворительном матче, мы немного пообщались. Саня — красавец, больше нечего добавить".