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Шахтер арендовал тренировочный центр Легии
Горняки определились с базой
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Донецкий "Шахтер" объявил о подписании договора аренды и обслуживания с Тренировочным центром "Легии" (LTC). Соглашение рассчитано на период с августа по ноябрь 2022 года.
Центр расположен в 20 минутах езды от Международного аэропорта имени Шопена в Варшаве и в 30 минутах от центра Варшавы, включая стадион "Легия", где "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов. Тренировочный центр "Легии" также станет местом, где "Шахтер" U19 проведет свои домашние матчи Юношеской лиги УЕФА.
"На территории Тренировочного центра "Легии" есть все необходимое для подготовки "Шахтера". В нашем распоряжении будут два тренировочных поля с натуральным покрытием, крытый манеж и большой тренажерный зал. Также здесь есть все для восстановления футболистов: бассейн, джакузи и сауны. Мы сможем пользоваться просторным офисом и конференц-залом, а наш повар будет работать на собственной кухне. Инфраструктура TCL позволит "Шахтеру" проводить учебно-тренировочный процесс на самом высоком уровне, а удобное расположение по стадиону и аэропорту сократит время на логистику. Благодарим "Легию" за гостеприимство и оказанную помощь", - сообщил директор департамента спортивного менеджмента Виталий Хливнюк.
Тренировочный центр "Легии" построен в 2020 году и считается одним из лучших спортивных объектов Европы. Он имеет 9 полноразмерных футбольных полей (7 натуральных и 2 искусственных), а также здание площадью 9 000 м², включая крытый спортивный зал, тренажерный зал, помещение оздоровительного, медицинского, научно-исследовательского и другого назначения.
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