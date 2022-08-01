  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер арендовал тренировочный центр Легии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер арендовал тренировочный центр Легии

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки определились с базой

Шахтер арендовал тренировочный центр Легии

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании договора аренды и обслуживания с Тренировочным центром "Легии" (LTC). Соглашение рассчитано на период с августа по ноябрь 2022 года.

Центр расположен в 20 минутах езды от Международного аэропорта имени Шопена в Варшаве и в 30 минутах от центра Варшавы, включая стадион "Легия", где "Шахтер" будет играть в Лиге чемпионов. Тренировочный центр "Легии" также станет местом, где "Шахтер" U19 проведет свои домашние матчи Юношеской лиги УЕФА.

"На территории Тренировочного центра "Легии" есть все необходимое для подготовки "Шахтера". В нашем распоряжении будут два тренировочных поля с натуральным покрытием, крытый манеж и большой тренажерный зал. Также здесь есть все для восстановления футболистов: бассейн, джакузи и сауны. Мы сможем пользоваться просторным офисом и конференц-залом, а наш повар будет работать на собственной кухне. Инфраструктура TCL позволит "Шахтеру" проводить учебно-тренировочный процесс на самом высоком уровне, а удобное расположение по стадиону и аэропорту сократит время на логистику. Благодарим "Легию" за гостеприимство и оказанную помощь", - сообщил директор департамента спортивного менеджмента Виталий Хливнюк.

Тренировочный центр "Легии" построен в 2020 году и считается одним из лучших спортивных объектов Европы. Он имеет 9 полноразмерных футбольных полей (7 натуральных и 2 искусственных), а также здание площадью 9 000 м², включая крытый спортивный зал, тренажерный зал, помещение оздоровительного, медицинского, научно-исследовательского и другого назначения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде