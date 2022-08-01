Юрий Роменский отмечает юбилей

Для болельщиков двух украинских клубов имя Юрия Роменского значит немало. В общей сложности он провел в них семь сезонов: четыре – в "Черноморце" и три – в "Динамо". За этот период он успел не только завоевать две золотые (1980, 1981 годы) и одну бронзовую (1979) медали в составе динамовцев, но и дважды попасть в список 33 лучших футболистов СССР.

Однако Роменский заслужил любовь поклонников футбола не только в Одессе и Киеве. Такое же отношение к вратарю было и в Азербайджане, где он родился и начинал свой путь в большой футбол. Первые шаги Юрий делал в родном Мингечауре, где юношей попал в местный "Текстильщик". Это было в 1968-м, когда футбол в республике был на подъеме. Уже через несколько лет талант молодого вратаря был замечен в бакинском "Нефтчи", где он вскоре и оказался. Сначала Роменский играл за дубль, а затем стал пробоваться в главной команде. В течение трех лет ему было трудно конкурировать с опытным Сергеем Крамаренко, однако в 1975-м он все же вытеснил его из основного состава.

В разгар сезона-1977 Юрий Роменский получил травму мениска, помешавшую ему доиграть чемпионат до конца. Сделав операцию, он решил сменить место прописки, чтобы жить в городе жены – Одессе. Как раз тогда возник вопрос службы в армии, и футболисту пришлось пройти немало испытаний, чтобы он на некоторое время был отсрочен. Получив возможность играть в "Черноморце", Роменский сразу же стал своим в команде. Приняли его и требовательные одесские болельщики, которых новый вратарь приятно удивил своей надежной игрой. Именно после того дебютного сезона в составе "моряков" он получил вызов в сборную СССР, с которой в конце 1978-го совершил турне по Японии. В том же году фамилия Юрия Роменского впервые была включена в список 33-х лучших в Советском Союзе.

Уверенная игра вратаря не могла не впечатлить ведущих специалистов союзного футбола – в частности, наставника киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Когда проблема службы в армии снова возобновилась, он предложил Роменскому перейти в его команду. Тот согласился, проведя в столичном клубе три сезона. В этот период вошли немало удачных матчей в чемпионате и Кубке СССР, еврокубковых турнирах, а также в составе сборных СССР и Украины. В первой из них Юрий сыграл в товарищеском матче против Дании и в отборочной встрече ЧЕ-1980 с Финляндией, а во второй провел игры Спартакиады народов СССР в 1979 году. Кстати, в этих соревнованиях руководимая Лобановским сборная Украины заняла третье место.

К сожалению, сезон-1981 у "Динамо" у Роменского сложился совсем не так, как того хотелось бы. Оказавшись на больничном по болезни, он долгое время не играл, а его место в "рамке" занял Михаил Михайлов. По завершении чемпионата, в котором Юрий отыграл менее трети матчей, он покинул Киев и во второй раз перебрался в Одессу.

Болельщики "моряков" с радостью встретили новость о его возвращении. И Роменский не подвел, достойно отработав свой вратарский хлеб. Особенно ярким для него лично и футбольной Одессы в целом стал сезон-1984, в котором "Черноморцу" не хватило лишь одного очка для завоевания бронзы. Одесская команда в том чемпионате выдала впечатляющий спурт из восьми матчей подряд, в котором выиграла семь и сыграла вничью один поединок. Именно после того сезона 32-летний Юрий Роменский вынужден был завершить активные выступления в футболе. Причиной послужила тяжелая травма коленного сустава.

Повесив вратарские перчатки на гвоздь, долгое время работал начальником отдела футбола Украинского республиканского совета спортобщества "Трудовые резервы", а затем занимался бизнесом. Однако с футболом Юрий Михайлович не порывал – был тренером-консультантом в клубе "Верес", затем вместе со своим динамовским одноклубником Олегом Блохиным долгое время работал тренером вратарей сборной Украины и обоих клубов, ставших для него своими – одесского "Черноморца" и киевского "Динамо".

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