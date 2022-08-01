Минай усилился 20-летним нападающим из Первой лиги

Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.

По данным официального сайта, коллектив из западной Украины подписал 20-летнего Даниила Колесника. Игрок подписал двухлетний контракт и будет выступать под 97-м номером.

Ранее Колесник не играл в УПЛ. Последним клубом в карьере футболиста был перволиговый "ВПК-Агро" (16 игр, одна желтая карточка). Также Даниил поиграл за дубль "Колоса" и молодежки "Ворсклы" и "Арсенала".

Этим летом "Минай" в сумме подписал шестерых новичков.