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Минай усилился 20-летним нападающим из Первой лиги
Будет конкурировать с Селезневым
Фото: ФК Минай
Закарпатский "Минай" совершил новый летний трансфер.
По данным официального сайта, коллектив из западной Украины подписал 20-летнего Даниила Колесника. Игрок подписал двухлетний контракт и будет выступать под 97-м номером.
Ранее Колесник не играл в УПЛ. Последним клубом в карьере футболиста был перволиговый "ВПК-Агро" (16 игр, одна желтая карточка). Также Даниил поиграл за дубль "Колоса" и молодежки "Ворсклы" и "Арсенала".
Этим летом "Минай" в сумме подписал шестерых новичков.
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