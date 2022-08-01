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Совет обороны Ровенской области разрешил Вересу играть на Авангарде
Но это еще не конец
Фото: НК Верес
Совет обороны Ровенской области разрешил "Вересу" играть на стадионе "Авангард". Об этом говорится в официальном заявлении клуба.
"Совет обороны области в ответ на обращение народного клуба принял решение разрешить "Вересу" проводить домашние поединки чемпионата Украинской Премьер-лиги на стадионе "Авангард" в Ровно! Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Необходимые условия для проведения матчей: разработан и утвержден план действий в случае вероятной угрозы и отсутствие зрителей на трибунах.
Сейчас народный клуб работает над тем, чтобы Комитет по безопасности стадионов и проведение соревнований УАФ включил "Авангард" в перечень стадионов, где будут проходить поединки нового сезона чемпионата УПЛ", - сказано в заявлении.
Напомним, что начало нового сезона УПЛ запланировано на 23 августа.
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