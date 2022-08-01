С опытом игры в Греции. Черноморец подписал 23-летнего вингера

"Черноморец" продолжает формировать состав на следующий сезон.

Клуб объявил о подписании 23-летнего вингера Владислав Наумца. Это уже 14-й новичок "моряков" этим летом, правда никаких деталей о контракте клуб не дает.

Наумец - воспитанник "Динамо", который полгода принадлежал "Минаю", однако из-за войны не смог за них дебютировать. На его счету 42 игры за греческий клуб "Янина" (шесть забитых голов).