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С опытом игры в Греции. Черноморец подписал 23-летнего вингера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Он не успел дебютировать в "Минае"

С опытом игры в Греции. Черноморец подписал 23-летнего вингера

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" продолжает формировать состав на следующий сезон.

Клуб объявил о подписании 23-летнего вингера Владислав Наумца. Это уже 14-й новичок "моряков" этим летом, правда никаких деталей о контракте клуб не дает.

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Наумец - воспитанник "Динамо", который полгода принадлежал "Минаю", однако из-за войны не смог за них дебютировать. На его счету 42 игры за греческий клуб "Янина" (шесть забитых голов).

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В статье: Черноморец (Одесса) Владислав Наумец
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
01.08.2022 в 21:58
где Авагимян-Бугай--хорошее усиление
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Просто Толик (Одесса)
01.08.2022 в 21:40
Владислав Наумец
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