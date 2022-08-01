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С опытом игры в Греции. Черноморец подписал 23-летнего вингера
Он не успел дебютировать в "Минае"
Фото: ФК Динамо
"Черноморец" продолжает формировать состав на следующий сезон.
Клуб объявил о подписании 23-летнего вингера Владислав Наумца. Это уже 14-й новичок "моряков" этим летом, правда никаких деталей о контракте клуб не дает.
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Наумец - воспитанник "Динамо", который полгода принадлежал "Минаю", однако из-за войны не смог за них дебютировать. На его счету 42 игры за греческий клуб "Янина" (шесть забитых голов).
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
01.08.2022 в 21:58
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Просто Толик (Одесса)
01.08.2022 в 21:40
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