Вместо Вербича? Состав Динамо может пополнить лидер Зари

Владислав Кабаев уже в ближайшее время может пополнить состав киевского "Динамо".

Об этом сообщает ряд источников. Вначале данную информацию сообщил инсайдер Игорь Бурбас. По его сведением, данную кандидатуру одобрил лично Мирча Луческу.

Также информацию подтвердил и Виктор Вацко. Комментатор заявил, что в столице рассматривают Кабаева в качестве футболиста левого фланга и о трансфере могут объявить уже вскоре.