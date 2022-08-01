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Вместо Вербича? Состав Динамо может пополнить лидер Зари

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданная новость

Вместо Вербича? Состав Динамо может пополнить лидер Зари

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кабаев уже в ближайшее время может пополнить состав киевского "Динамо".

Об этом сообщает ряд источников. Вначале данную информацию сообщил инсайдер Игорь Бурбас. По его сведением, данную кандидатуру одобрил лично Мирча Луческу.

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Также информацию подтвердил и Виктор Вацко. Комментатор заявил, что в столице рассматривают Кабаева в качестве футболиста левого фланга и о трансфере могут объявить уже вскоре.

У Кабаева остался год по контракту с "Зарей". Ранее сообщалось, что луганчане захотят его продать летом, чтобы после не терять бесплатно.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.08.2022 в 21:32
Лучше Вербича и скорость есть
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