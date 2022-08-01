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Так и не дебютировал. 29-летний легионер Металлиста окончательно покинул команду
Дубаи ждут
Фото: ФК Металлист
29-летний Херонимо Поблете окончательно покинул харьковский "Металлист".
Новой командой хавбека стал клуб "Аль-Васла" из Дубая, о чем сообщает официальный сайт. Детали контракт стороны не сообщают.
✍️| شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في صفقة انتقال حر— AlWasl SC (@AlWaslSC) July 30, 2022
???? #الإمبراطور | #EMPEROR pic.twitter.com/0YRbWLqsj6
В "Металлист" Поблете перешел зимой 2022-го, так и не дебютировав за украинский клуб из-за войны. В последние четыре месяца защищал цвета "Индепендьенте".
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