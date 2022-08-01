Так и не дебютировал. 29-летний легионер Металлиста окончательно покинул команду

29-летний Херонимо Поблете окончательно покинул харьковский "Металлист".

Новой командой хавбека стал клуб "Аль-Васла" из Дубая, о чем сообщает официальный сайт. Детали контракт стороны не сообщают.

✍️| شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت في صفقة انتقال حر



???? #الإمبراطور | #EMPEROR pic.twitter.com/0YRbWLqsj6 — AlWasl SC (@AlWaslSC) July 30, 2022

В "Металлист" Поблете перешел зимой 2022-го, так и не дебютировав за украинский клуб из-за войны. В последние четыре месяца защищал цвета "Индепендьенте".