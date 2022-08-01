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Металлист 1925 обыграл ФСК Мариуполь
Три безответных гола
Фото: ФК Металлист 1925
Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона.
В этот понедельник "Металлист 1925" без проблем одолел ФСК "Мариуполь". Он же до недавнего времени "Яруд". Итоговый счет поединка - 3:0. За коллектив Кривенцова забил Дмитренко, а также два футболиста на просмотре.
Напомним, что новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
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