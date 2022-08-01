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Кучер: Многое взял и от Шевченко, и от Фонсеки, и от Луческу
У Александра действительно была насыщенная карьера
Фото: ФК Металлист
Новоиспеченный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, какой из наставников больше всего повлиял на его становление.
"Как и все игроки, я в футболе с детства. Это моя жизнь. Был игроком, сейчас являюсь тренером. От многих что-то взял: и от Шевченко, и от Фонсеки, и от Луческу.
Когда приезжал в сборную, всегда разговаривали с Шевченко, он давал советы. Много работал с Луческу, и в случае необходимости могу с ним связаться. От всех какие-то идеи записывал себе. И сам что-то придумываю, конечно", - заявил Кучер.
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