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Динамо может обменять трех игроков на лидера Зари - источник
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фото - ФК Зоря
Накануне в СМИ появилась информация, что "Динамо" может закрыть проблемную позицию на левом фланге полузащиты с помощью вингера "Зари" Владислава Кабаева.
Журналисты программы ТаТоТак развивают тему и дают подробности. По их информации, речь идет не о купле/продаже футболиста, а об обмене, при этом "Динамо" готово отдать луганцам нескольких игроков.
"Это как минимум Роман Вантух и Назарий Русин. Но не исключено, что в этот список добавится еще один игрок киевлян. Им может стать защитник Никита Бурда или кто-то из молодых воспитанников клуба", - говорится в сообщении ТаТоТаке.
Кабаев является воспитанником "Черноморца", в "Зарю" перешел в 2017-м году. За луганцев он отыграл 126 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.
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