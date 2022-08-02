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Переезд в Словению и игра с итальянским грандом. Шахтер объявил о дальнейших планах
После трех дней выходных
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" объявил, что продолжит подготовку к новому сезону в Словении.
До этого горняки 17 дней тренировались и проводили контрольные матчи в Нидерландах, после чего получили 3 выходных.
7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч с итальянской "Ромой". Встреча состоится в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 21:45. Цена билетов – от 10 евро.
Напомним, ранее "Шахтер" уступил "Аяксу" в товарищеском поединке со счетом 1:3.
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