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Переезд в Словению и игра с итальянским грандом. Шахтер объявил о дальнейших планах

Премьер-лига
(1 голосов)

После трех дней выходных

Переезд в Словению и игра с итальянским грандом. Шахтер объявил о дальнейших планах

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил, что продолжит подготовку к новому сезону в Словении.

До этого горняки 17 дней тренировались и проводили контрольные матчи в Нидерландах, после чего получили 3 выходных.

7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч с итальянской "Ромой". Встреча состоится в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 21:45. Цена билетов – от 10 евро.

Напомним, ранее "Шахтер" уступил "Аяксу" в товарищеском поединке со счетом 1:3.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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