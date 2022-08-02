Переезд в Словению и игра с итальянским грандом. Шахтер объявил о дальнейших планах

Донецкий "Шахтер" объявил, что продолжит подготовку к новому сезону в Словении.

До этого горняки 17 дней тренировались и проводили контрольные матчи в Нидерландах, после чего получили 3 выходных.

7 августа подопечные Игоря Йовичевича будут играть благотворительный матч с итальянской "Ромой". Встреча состоится в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 21:45. Цена билетов – от 10 евро.

Напомним, ранее "Шахтер" уступил "Аяксу" в товарищеском поединке со счетом 1:3.