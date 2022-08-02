Источник: форвард киевского Динамо подписал полноценный контракт с луганской Зарей

Луганская "Заря" подписала полноценный контракт с форвардом киевского "Динамо" Назарием Русиным, об этом сообщает сайт football.ua. В настоящее время детали контракта 23-летнего нападающего неизвестны. Он должен стать частью обмена вингера "Зари" Владислава Кабаева в "Динамо".

Также источнику известно, что это не последний футболист "Динамо", который подпишет полноценный трудовой договор с луганчанами. Об этом клуб должен сообщить позже.

Напомним, что Русин в последнее время играл в аренде в одесском "Черноморце". В сезоне-2019/20 Назарий уже поиграл за "Зарю". Он провел 17 матчей в рамках всех турниров, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.