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Источник: форвард киевского Динамо подписал полноценный контракт с луганской Зарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Подробно о трансфере

Источник: форвард киевского Динамо подписал полноценный контракт с луганской Зарей

Новина українською

Луганская "Заря" подписала полноценный контракт с форвардом киевского "Динамо" Назарием Русиным, об этом сообщает сайт football.ua. В настоящее время детали контракта 23-летнего нападающего неизвестны. Он должен стать частью обмена вингера "Зари" Владислава Кабаева в "Динамо".

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Также источнику известно, что это не последний футболист "Динамо", который подпишет полноценный трудовой договор с луганчанами. Об этом клуб должен сообщить позже.

Напомним, что Русин в последнее время играл в аренде в одесском "Черноморце". В сезоне-2019/20 Назарий уже поиграл за "Зарю". Он провел 17 матчей в рамках всех турниров, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
football.ua

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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
02.08.2022 в 14:23
У Руслана были задатки, но по ходу тупо болт заложил, и вообще перестал развиваться.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2022 в 14:50
о каком руслане речь?)))
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 15:17
Назар.
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2022 в 13:58
Назар с возвращением,при нормальном колличестве игрового времени выйдет на хороший уровень.
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C_Ballack (Днепр)
02.08.2022 в 14:13
Нет у него ни какого уровня, доказано игрой в Польше, Днепре и Динамо. Полный ноль.
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0
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