Йовичевич: Заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Это мой рабочий язык

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал о выборе рабочего языка, а также о коммуникации с игроками.

" – Вы знаете, что уже успели войти в историю "Шахтера" как первый украиноязычный тренер команды за время независимости?

– Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хоть и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения. Но стараюсь усовершенствовать свои знания – читаю книги, газеты, порталы и слушаю других людей. Чувствую, что нужно еще добавить. Каждый день ты можешь научиться чему-то новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает как в жизни, так и в футболе.

– Какой сейчас рабочий язык в команде?

– Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже будет учить украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Но я заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Мне это нравится – и так мы еще лучше понимаем друг друга”, – заявил Йовичевич.