  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Это мой рабочий язык
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Это мой рабочий язык

Премьер-лига
(2 голосов)

Легионеров, тем более, почти не осталось

Йовичевич: Заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Это мой рабочий язык

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал о выборе рабочего языка, а также о коммуникации с игроками.

" – Вы знаете, что уже успели войти в историю "Шахтера" как первый украиноязычный тренер команды за время независимости?
– Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хоть и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения. Но стараюсь усовершенствовать свои знания – читаю книги, газеты, порталы и слушаю других людей. Чувствую, что нужно еще добавить. Каждый день ты можешь научиться чему-то новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает как в жизни, так и в футболе.

– Какой сейчас рабочий язык в команде?
– Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже будет учить украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Но я заметил, что сейчас все хотят и говорят по-украински. Мне это нравится – и так мы еще лучше понимаем друг друга”, – заявил Йовичевич.

Читайте такжеЙовичевич: Могу похвалить Шахтер за усилия и мотивацию двигаться вперед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде