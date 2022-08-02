Дальше - Заря? Черноморец официально объявил об уходе Русина

Назарий Русин официально покинул "Черноморец".

По данным пресс-службы одесситов, аренда игрока была прервана в одностороннем порядке. Форвард перешел к одесситам зимой 2022-го года, однако из-за начала военных действий, играл только в товарищеских встречах.

Русин возвращается в "Динамо", с которым у него контракт до 2025-го года. В последнее время Назарий часто отправляется в аренды - помимо "Черноморца", он поиграл за "Зарю", "Днепр-1" и "Легию".