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Дальше - Заря? Черноморец официально объявил об уходе Русина
За клуб не дебютировал
Фото: ФК Черноморец
Назарий Русин официально покинул "Черноморец".
По данным пресс-службы одесситов, аренда игрока была прервана в одностороннем порядке. Форвард перешел к одесситам зимой 2022-го года, однако из-за начала военных действий, играл только в товарищеских встречах.
Русин возвращается в "Динамо", с которым у него контракт до 2025-го года. В последнее время Назарий часто отправляется в аренды - помимо "Черноморца", он поиграл за "Зарю", "Днепр-1" и "Легию".
Ранее сообщалось, что Русин
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